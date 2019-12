Ilary Blasi e Francesco Totti | “Ci pregano per darci un bacio”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019)sono hanno dei problemi di coppia? I due stanno insieme dal 2005 e hanno dato alla luce tre figli, ma da qualche tempo si respira aria di crisi. Moltissimi giornali hanno annunciato la notizia, maha subito smentito tutte le voci: “La verità – ha rivelato a F – è che io esiamo schivi”. La conduttrice ha poi rivelato che “a volte i paparazzi sono così disperati che cidiun bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”.Le copertine della maggior parte dei giornali di gossip annunciano da tempo aria di crisi tra. Ma la conduttrice, ormai stanca di queste bugie, ha rivelato la verità in un’intervista. Dopo aver smentito tutte le false voci, infatti, ha raccontato un aneddoto della scorsa ...

