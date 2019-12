Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Un esordio impietoso per ildi Gattuso, come lui stesso lo ha definito nel postpartita. Ilscende in campo spaventato, pieno d’ansia da prestazione e si lascia travolgere dal Parma che invece fa la sua partita, ordinata. Maurizio Nicita sulladello Sport racconta infatti di una squadra allo sbando che avrebbe piùdi unoche di un nuovoL’angoscia assale i giocatori di casa, grigi come le loro nuove maglie. Hai voglia a parlare di sistemi di gioco, o questioni tattiche. Il 4-3-3 che potrebbe avere un senso,senso non ce l’ha perché se un esperto di calcio scendesse oggi da Marte, senza conoscere i giocatori, non pagherebbe un centesimo per il cartellino di Fabian Ruiz. Tutti che chiedono palla fra i piedi, nessuno che rischia un passaggio verticale e il Parma diverte. La scintilla scatta col passaggio al 4-2-3-1, perché ...

napolista : Gazzetta: Questo #Napoli aveva bisogno più di uno psichiatra che di un allenatore - ilNapolista - _dopodomani : @RadioSportiva @NESTIChannel Fa parte della strategia compatta squadra e tifosi, le abbiamo già viste queste cose.… - sportli26181512 : Thiago Motta: 'Era giusto il pari. Noi male in attacco': Thiago Motta: 'Era giusto il pari. Noi male in attacco' Il… -