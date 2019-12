Ansaldi a primo tempo | «Dobbiamo mantenere la grinta»

Leggi la notizia su calcionews24

Christian Ansaldi parla a fine primo tempo: «Contento per aver fatto un altro gol, dobbiamo continuare con determinazione, cattiveria e concentrazione» Il giocatore del Torino, Christian Ansaldi, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine dei primi 45 minuti della sfida contro il Verona. Ecco le parole dell'argentino: «Sono contento nuovamente per il gol, ma manca un tempo e dobbiamo continuare così. Nel secondo tempo dobbiamo avere questa determinazione, cattiveria e concentrazione, che sono le cose più importanti».

