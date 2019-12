A Napoli un murale per Arturo | il 17enne accoltellato due anni fa su Via Foria

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) Undedicato adPuoti, il ragazzo che duefa, quando aveva 17, fuda una baby gang su viae lasciato in una pozza di sangue. Lo ha annunciato la madre, Maria Luisa Iavarone: ilnel luogo in cui il giovane venne, vicino l'ex caserma Garibaldi.

Valter14032653 : RT @taimitellervo: I #PanniStesi di dicembre protetti dagli angeli. Un lastrico solare a Napoli. Murale di Zilda A @mirianagrassi1 https:… - Notiziedi_it : Napoli, un murale per Arturo a due anni dall’aggressione in via Foria - rep_napoli : Napoli, un murale per Arturo a due anni dall'aggressione in via Foria [aggiornamento delle 19:30] -