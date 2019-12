Roma | Fonseca in conferenza | indicazioni su Fonseca e Kluivert “Petagna? Mi piace…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Noi abbiamo visto la Spal e sono una buona squadra. Tra le migliori per organizzazione difensiva e difficile da affrontare. I giocatori lo sanno”. Esordisce così, instampa, il tecnico dellaPaulo. “Non voglio parlare della partita con il Wolfsberger, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento. Solo in due gare è mancato l’approccio: Samp e Wolfsberger, appunto. La squadra domani giocherà come dovrà”. “Pellegrini è molto importante come trequartista, non penso di cambiargli posizione. Under? Non voglio parlare di situazioni individuali. Certo, deve migliorare molte cose.non sta bene, non lo vogliamo rischiare. Per Juan Jesus e Cetin vediamo domani, uno dei due giocherà. Petagna? Mi piace, è un attaccante forte fisicamente, un buon giocatore”.L'articoloinsue ...

