I 6 punti programmatici delle Sardine | l’annuncio di Mattia Santori dal palco di San

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dal palco di piazza San Giovanni a Roma, l'ideatore del movimento delle Sardine Mattia Santori ha annunciato i sei punti programmatici del movimento che si batte per i valori antifascisti e costituzionali. I 6 punti programmatici delle Sardine: 1. Chi è eletto faccia politica nelle sedi proprie e non stia sempre in campagna elettorale 2. Chi è ministro comunichi solo per canali istituzionali 3. Vogliamo trasparenza dell'uso che la politica fa dei social network. 4. La stampa deve tradurre le informazioni in messaggi fedeli ai fatti 5. La violenza deve essere esclusa dalla politica nei toni e nei contenuti e quella verbale sia equiparata a quella fisica 6. Abrogare il decreto sicurezza.

