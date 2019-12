Cremona | fermato 77enne | 80enne aggredita al cimitero

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Federico Garau Tanta paura per l'anziana signora, che stava tornando a casa dopo aver fatto visita alla tomba del marito. Dieci anni fa lo stesso soggetto aveva tentato di violentare una 72enne in un altro campo santo È stato finalmente catturato e ristretto alla misura cautelare detentiva degli arresti domiciliari un pregiudicato di 77 anni reo di aver aggredito e tentato di violentare una signora anziana a Robecco d'Oglio, un piccolo comune di provincia di. Lo stupro non si era compiuto soltanto grazie al tempestivo intervento di un'altra donna, accorsa in aiuto della vittima dopo aver udito le sue urla disperate. I fatti contestati, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, risalgono allo scorso 24 agosto. Il, residente in provincia di Brescia e già noto per aver commesso in passato un reato simile, aveva atteso che la ...

