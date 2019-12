Checco Zalone | per Heather Parisi L' immigrato non ha nulla di ironico

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anchedice la sua sue il controverso video de L': per la showgirl è solo un concentrato di luoghi comuni. Tornae il cinema italiano improvvisamente fa discutere:è solo l'ultima voce (in questo caso contraria) che è intervenuta sulla polemica sollevata dal video del comico pugliese, L', video che fa da trampolino di lancio al film Tolo Tolo, in uscita a gennaio. "L'diè un concentrato di luoghi comuni che non hadi" - scrive la showgirl su Twitter - "Perché l'ironia è altro, l'ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune." Un tweet sul quale, in via eccezionale, molti si sono ...

