Uomini e donne | trono classico | Giovanna si dichiara a Giulio e gli propone la scelta

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sgancia la bomba. L'assenza di Giulia in studio ha spinto la corteggiatrice ad elaborare una semplice considerazione sul suo percorso all'interno del dating show di Maria De Filippi. "Sono rimasta qui, sceglimi", e lo ha rivelato proprio al tronista. Tutto ciò è accaduto durante la puntata di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, del seguitissimo programma del pomeriggio di Canale 5. Sarebbe stupido da parte mia. Sto cercando di capire le mie motivazioni, quello che sento io. Se fosse unadettata dal momento in cui Giulia se ne è andata, è veramente sminuirmi e sminuirti. Nel caso in cui dovessi capire domattina, fra mezz'ora, che la miasarebbe stata Giulia, prendo e me ne vado, lo dico. Io dovrei scegliere una persona che mi piace tantissimo, mentre dall'altra parte nutro dei dubbi. La mia sarebbe unagiusta? In questo momento sono ...

