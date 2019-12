Una sedicenne è stata violenta dai coetanei in una casa famiglia

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unadi Caresana, in provincia di Vercelli, èchiusa perché chi la gestiva non ha fatto nulla per impedire che vi fossero commessi stupri di gruppo. Con questa accusa la procura di Vercelli ha eseguito il sequestro preventivo della struttura e vietato ai cinque educatori di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori. Per gli inquirenti i cinque sarebbero responsabili di "condotte omissive in relazione a presunte violenze sessuali di gruppo avvenute tra le mura della struttura". Poco dopo le 8 i due pulmini della Squadra Mobile di Vercelli hanno lasciato la sede delladove restano al momento, oltre ai ragazzi ospitati, alcuni degli agenti per completare sopralluoghi e perquisizioni. Tutto è partito dal racconto di una ragazza,, che aveva provato a riferire alle coordinatrici e agli ...

