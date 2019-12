Rho | dopo il sequestro del capannone | continuava a scaricare rifiuti all’esterno

Leggi la notizia su ilnotiziario

Questa mattina i carabinieri della Forestale di Garbagnate Milanese, insieme a personale della Procura di Milano, hanno sequestrato un'area trasformata in discarica abusiva dia Rho, in via Ciro Menotti 22. Ilpreventivo, disposto dal Gip di Milano è connesso ad una precedente operazione che nell'agosto scorso aveva portato aldelattiguo all'area e di un autocarro utilizzati da una ditta edile che si era resa responsabile della realizzazione della discarica abusiva. Il titolare della ditta, già noto per pregresse violazioni della normativa ambientale, era stato nuovamente denunciato.

