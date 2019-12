La regina Elisabetta sta attraversando un momento difficile

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Rossi Secondo le indiscrezioni lastarebbe affrontando unmoltodella sua vita e lo strascico lasciato dallo scandalo Epstein potrebbe riverberarsi sul suo tradizione discorso natalizio Lanon starebbe affrontando un periodo sereno. È quanto trapela dalle dichiarazioni rilasciate da un insider reale alla giornalista e scrittrice Katie Nicholl per Vanity Fair. Secondo la fonte Sua Maestà troverebbe non poche difficoltà nella redazione del tradizionale discorso di Natale alla nazione. A quanto pare si starebbe ripetendo il copione del 1992, quando la sovrana dovette ammettere di aver trascorso un "annus horribilis" dovuto ai divorzi scandalosi dei figli e all’incendio del Castello di Windsor. Ora in primo piano ci sarebbe lo scandalo Epstein che ha travolto il principe Andrea e indignato l’opinione pubblica. La ...

GiuseppeConteIT : A margine del summit NATO, ieri a Buckingham Palace l’incontro con Sua Maestà la Regina Elisabetta II - AlessandroV1953 : @ImolaOggi Sembrano tutti arrabbiati perché la Regina Elisabetta è sfuggita ai ladri di Bruxelles ... - Gigi49615807 : RT @ElisabettaGall7: @Corriere Solidarietà alla regina Elisabetta, che ha iniziato con Winston Churchill e finisce con Boris Johnson -