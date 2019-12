I 40 royal look più glam del 2019

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019) 40. Pauline Ducruet in Azzaro39. Beatrice di York in Alaïa38. Meghan Markle, duchessa di Sussex, in Aritzia37. Elisabeth von Thurn und Taxis, principessa di Germania, in Dior36. Charlotte Casiraghi in Saint Laurent35. Camilla Parker Bowles 34. La regina Elisabetta33. Letizia di Spagna in H&M Conscious Collection32. Meghan Markle, duchessa di Sussex, in Jason Wu31. Victoria di Svezia in Selam Fessahaye30. Rania di Giordania in Ermanno Scervino29. Camilla Parker Bowles in Fiona Clare28. Kate Middleton, duchessa di Cambridge, in Alexander McQueen27. La principessa saudita Deena Aljuhani Abdulaziz in Oscar de la Renta 26. Eugenia di York in Peter Pilotto25. La regina Elisabetta 24. Meghan Markle, duchessa di Sussex, in Valentino23. Lady Kitty Spencer in Alberta Ferretti22. Kate Middleton, duchessa di Cambridge, in Missoni21. Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi in Chanel20. Regina ...

