Uccide le zanzare in Uganda | merito dei suoi gas intestinali

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Joe Rwamirama, 48 anni, vive a Kampala, in. L’uomo sostiene di avere una caratteristica molto particolare, forse addirittura invidiata daiconcittadini. Certamente nel suo quartiere dove risiede da anni, gode della considerazione di tutti. Il 48enne ha dichiarato di riuscire adre le-ma in realtà anche tutti gli altri insetti- fino a 10 chilometri di distanza. Come? Attraverso un insetticida naturale ma allo stesso (evidentemente) assai pericoloso: igas. Che si tratti di un superpotere a cui nessuno aveva mai pensato?grazie ai peti “Sono un uomo normale e faccio il bagno tutti i giorni. I miei peti sono come tutti gli altri ma sono pericolosi solo per i piccoli insetti e soprattutto per le”, ha raccontato con un certo orgoglio ai media locali, i quali lo hanno raggiunto dove vive per sapere ...

