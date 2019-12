The Murders | su Fox partono le indagini di una nuova detective della omicidi

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 12 dicembre 2019) TheDopo aver debuttato in Canada lo scorso marzo, sbarca anche in Italia The. La serie – a metà tra il poliziesco e il thriller - debutterà questa sera alle 21.05 su Fox Crime (Canale 116 di Sky) e vedrà come protagonista Jessica Lucas, nota al pubblico per aver interpretato la spietata criminale Tabitha Galavan in Gotham. L’attrice vestirà i panni di Kate Jameson, unaalle prime armi che cerca riscatto nel suo lavoro investigativo dopo aver causato indirettamente la morte di un collega ufficiale. Jameson collaborerà fianco a fianco con ilMike Huntley (interpretato da Lochlyn Munroe); insieme i due affronteranno il caso di un misterioso serial killer che uccide le sue vittime servendosimusica per scopi distruttivi. La peculiaritàserie è la duplice narrazione dei fatti: da un lato le mosse dei, ...

