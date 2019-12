Piazza Navona | Ugl | operazione Vigili in mercato Natale è cosa positiva

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale esprime il proprio plauso agli oltre 100 agenti intervenuti nel controllo della storica manifestazione Natalizia delle bancarelle di. L’avere appreso come, i caschi bianchi intervenuti si siano visti costretti a chiudere temporaneamente la manifestazione per mancanza de requisiti di sicurezza, oltre ai numerosi sequestri di merce posta in vendita perche’ sprovvista del marchio CEE, evidenzia ancora una volta l’impegno di un Corpo, che quotidianamente contrasta le irregolarita’ commerciali che troppo spesso mettono a repentaglio la sicurezza e la salute di cittadini e consumatori, finanche purtroppo, nelle maggiori e storiche piazze romane”. Cosi’ in una nota il Coordinatore Romano UGL Marco Milani. L'articolo, Ugl:inè ...

