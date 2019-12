Manovra, più farmacie con nuovi servizi

La sperimentazione deidelle, dagli esami per la glicemia, colesterolo e trigliceridi, ai test di gravidanza, si estenderà a tutta Italia e proseguirà nel 2021 e 2022. Lo prevede un emendamento allaapprovato dalla commissione Bilancio del Senato. La proposta prevede anche, per i malati cronici, di poter usufruire in farmacia,grazie a una collaborazione tra medici di base e pediatri, di un percorso di "accesso personalizzato ai farmaci".(Di giovedì 12 dicembre 2019)