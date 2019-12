Guida tv Venerdì 13 dicembre | programmi di oggi

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di giovedì 12 dicembre 2019)tv13– I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 20 anni che siamo italiani (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 Petrolio – Algoritmo di Natale Rai 3 ore 21:20 Nemiche per la Pelle Canale 5 ore 21:40 Il Processo 1×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:25 Quarto Grado Italia 1 ore 21:25 Pintu @Ostia Antica La7 ore 21:15 Propaganda Live Tv8 ore 21:25 Masterchef Italia 8 1a Tv Free Nove ore 21:25 Fratelli di Crozza Serie Tv e Film in Tv13– I Consigli Le Serie Tv in Chiaro Canale 5 ore 21:40 Il Processo 1×03 1a Tv TopCrime ore 21:10 Major Crimes 4×19-20 Giallo ore 21 L’ispettore Barnaby Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 Britannia 2×07-08 Fox ore 21:00 MacGyver 3×06 + War of the Worlds 1×06 FoxLife ore 21:00 Grey’s Anatomy 16×07 + The Resident ...

salernopost : Nuovo appuntamento con VIAGGIO IN… COMUNE su Radio Alfa VENERDI’ 13 DICEMBRE, dalle 17 alle 18, in studio con Loren… - 100000_anni : RT @usbsindacato: L’intollerabile nulla su Air Italy: venerdì 13 dicembre sciopero dalle 10 alle 14: È ormai evidente a tutti che Air Italy… - alcancian : RT @usbsindacato: L’intollerabile nulla su Air Italy: venerdì 13 dicembre sciopero dalle 10 alle 14: È ormai evidente a tutti che Air Italy… -