Gioielliere condannato in primo grado per aver ucciso due rapinatori La rabbia della

(Di giovedì 12 dicembre 2019)a Catania perdue. I giudici dihanno deciso per una pena a 13 anni. CATANIA –a 13 anni a Catania perduee ferito un terzo nel 2008. La sentenza è stata emessa dai giudici diche hanno riconosciuto i reati di duplice omicidio e tentativo di omicidio. Una vicenda che sembra destinata a durare per diversi mesi visto che la difesa ha pronto il ricorso in secondo. “Questa non è giustizia – ha detto la moglie subito dopo il processo – ma accanimento. Mio marito è un uomo onesto. Ha agito per difendermi, ivolevano uccidermi“. In Aula si è discussolegittima difesa In questi anni in Aula si è discusso molto sull’applicabilitàlegittima difesa in questo caso. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, ...

