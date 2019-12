Emicrania | le donne ne soffrono di più ma si curano di meno

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’è donna. Il gentil sesso rappresenta quasi l’80% dei pazienti che ne, contro il 18,3% di uomini. E ne è colpito anche prima: l’esordio della malattia si registra in media a 21,4 anni di età per lerispetto ai 26,1 anni degli uomini e la manifestazione precoce, cioè prima dei 18 anni, riguarda il 42,1% delle pazienti rispetto al 26% degli emicranici. Questo il quadro tratteggiato dalla ricerca “Vivere con l’”, realizzata dal Censis con la sponsorizzazione di Eli Lilly, Novartis e Teva, interpellando un campione di 695 pazienti dai 18 ai 65 anni, con un focus sulla cefalea a grappolo, una forma non frequente e particolarmente dolorosa. Lesi trase dilatano i tempi della diagnosi. Secondo l’indagine, il 58,9% dei pazienti si rivolge al medico entro un anno dalla comparsa dei primi sintomi (il 55,9% delle...

