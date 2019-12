Torino Hooligans, 75 Daspo e 71 denunce

da parte della Polizia dinei confronti dei "" e 71 denunciati per violenza privata aggravata, travisamento, porto di strumenti atti a offendere, accensione e lancio di artifizi pirotecnici,rissa, violenza e lesioni a incaricato di pubblico servizio. 500 le sanzioni amministrative: oltre 80.000 euro per le violazioni del regolamento dello stadio.Sospesa la licenza a 3 locali frequentati dagli ultras.Denunciati 40 ultras di Napoli e Inter per gli scontri con i tifosi granata.(Di mercoledì 11 dicembre 2019)