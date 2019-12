Serena Enardu | il gesto inaspettato che spiazza | “Non voglio disturbare nessuno…”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pere Pago Temptation Island Vip ha rappresentato il fallimento della loro lunga storia d’amore. Si sono lasciati dopo quasi 7 anni d’amore e la decisione di troncare è stata tutt’altro che facile per la ex tronista. Che ora si è raccontata a Chi, rivelando di essersi affidata a uno psicologo per superare questo momento così duro. E se nell’ultimo periodo si era ipotizzato un ritorno di fiamma, laha smentito tutto. Il cantante, però, ha mantenuto un ottimo legame con Tommy, il figlio cheha avuto dalla sua precedente storia d’amore: “Lui lo percepisce come un papà. Quando Pago è a Cagliari, si vedono e si sentono. Io invece no”, ha detto. E ancora: “Dopo sei anni d’amore la storia con Pago doveva finire. Si è spento l’amore, si è disintegrato il mio equilibrio. Sono pentita di averlo fatto soffrire, ma sono stata me stessa. Una donna esasperata, sola e ...

AdiraiIt : Temptation Island Vip Serena Enardu contro Anna Pettinelli, Natale single senza Pago... - zazoomnews : Serena Enardu svela: “Pago mi manca ma la nostra storia doveva finire” – VIDEO - #Serena #Enardu #svela: #“Pago… - zazoomblog : Serena Enardu: “Dopo Temptation Island sono in cura da uno psicologo” - #Serena #Enardu: #“Dopo #Temptation -