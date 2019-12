Salgono in cattedra i OnePlus 7 e 7 Pro | OxygenOS 10 0 3 appena rilasciata

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sul forum ufficiale diapprendiamo che i7 e 7 Pro hanno ricevuto un nuovo aggiornamento della, arrivata adesso alla versione 10.0.3. Il pacchetto ha decretato l'arrivo della patch di sicurezza di novembre 2019, ed include anche i classici bugfix tradizionali, oltre che una serie di ottimizzazion volte al miglioramento generale delle prestazioni di sistema. Alcuni fortunati eletti possessori dei7 e 7 Pro hanno ricevuto in giornata l'aggiornamento alla10.0.3 con la patch di sicurezza di novembre 2019, mentre altri inizieranno ad accoglierlo a seguire, nel giro comunque di poco tempo ed attraverso la tradizionale modalità OTA (Over-The-Air). Il registro delle modifiche non ha portato all'attenzione novità degne di nota oltre a quelle di cui vi abbiamo sopra parlato, e che fondamentalmente possono riassumersi nella patch di sicurezza di ...

