Inter Barcellona | Conte e l’inferiorità numerica delle punte

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il pressing non sempre ha funzionato bene in. Probabilmenteè rimasto spiazzato dalla difesa a 3 Probabilmente,è rimasto sorpreso del 352 sperimentale con cui ilha giocato contro l’. Si sono evidenziati infatti problemi nel pressing, aspetto che di solito l’allenatore prepara meticolosamente. Gli attaccanti, Lukaku e Lautaro, erano costantemente in inferioritàcontro i 3 difensori del, come per esempio nella slide sopra. I blaugrana hanno costruito con troppa facilità, visto che i nerazzurri non sempre erano ben disposti per contrastare l’avvio di azione avversario. Leggi su Calcionews24.com

