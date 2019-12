Champions League 2019-2020 | quando si giocano gli ottavi | date | programma e calendario

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Questa sera si concluderà ufficialmente la fase a gironi dellae capiremo, quindi, quali saranno le ultime squadre che andranno a completare il lotto delle 16 qualificate aglidi finale della massima competizione continentale per club. La seconda fase della, quella che inizierà a proporci le tanto attese sfide ad eliminazione diretta, inizierà come consuetudine dalla metà di febbraio e sarà spalmata in diverse settimane. Le prime due sfide, infatti, saranno in scena il 18 febbraio, quindi altre due il 19 febbraio, mentre nella settimana successiva si concluderanno le gare di andata nelle serata del 25 e 26 febbraio. Le partite di ritorno, invece, scatteranno dal 10 marzo, per concludersi il 18 marzo con gli ultimi due incontri deglidi finale. Il tabellone degli accoppiamenti sarà composto da otto teste di serie (le vincitrici ...

