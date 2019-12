Scompare dai radar aereo militare in Cile | si teme per la vita di 38 persone

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non si hanno più notizie di uncon 38a bordo scomparso daidopo il decollo, siuna disgrazia. Unno con 38a bordo è scomparso daidopo essere decollato dal sud del Paese diretto in una base in Antartide. Lo ha confermato l’Aeronauticana. … L'articolodaiin, siper ladi 38proviene da www.meteoweek.com.

AldoGiove : @ZioAuo @elena_giusini Senza il 'forse': In Italia chi prova a far pagare le tasse, scompare immediatamente. Questa… - AilikHeda_ : @JeAVRIL93 telenovelas Kristoff sembrava Liam di Beautiful dai,nulla ha senso quei pori cristi non avevano poteri l… - vespertime : @darkskywriter @andreadile Il personaggio della Potts scompare Iron Man e dai film Marvel per un botto. Hulk ci han… -