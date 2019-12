Lutto per Albano Carrisi | il dolore più grande | l’annuncio a ‘La vita in diretta’

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Terribileper il cantautore. La sua amata mamma Iolanda è infatti morta all’età di 96 anni poco fa. L’annuncio del decesso della donna è giunto a ‘Lain diretta’ su Rai 1. A comunicate la brutta notizia sono stati i conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini, i quali si sono riuniti in studio per riferire la news dell’ultim’ora. I presentatori della trasmissione Rai si sono subito messi in contatto con un altro giornalista, che ha rivelato alcuni dettagli sulla scomparsa di Iolanda. La madre dell’artista si è spenta precisamente alle cinque e un quarto di oggi pomeriggio, martedì 10 dicembre.non era al suo fianco al momento della dipartita dell’anziana signora. (Continua dopo la foto) Lui era infatti a Roma e stava per imbarcarsi per motivi lavorativi, quando il fratello Franco gli ha telefonato. ...

carlaruocco1 : Oggi è una giornata di lutto che coinvolge tutti: è morto il #partigiano #SalvatoreVecchioni. L'esempio che Vecchio… - zazoomnews : Grave lutto per Al Bano Carrisi: si è spenta mamma Jolanda. L’annuncio in diretta TV - #Grave #lutto #Carrisi:… - zazoomnews : Al Bano grave lutto per il cantante: morta la mamma - #grave #lutto #cantante: #morta #mamma -