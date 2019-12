Governo | Toninelli | “Programma a gennaio? Deve avvicinarsi a un contratto che vincola le

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Io sono stato critico quando si è parlato di programma tra Movimento e Pd perché a differenza delil programma non ha contraentiti. Se asi andranno ad enucleare meglio i punti, con un cronoprogramma che si avvicina a unchele parti, allora va bene. Io mi ricordo con la Lega, quando Salvini andava fuori dal seminato lo prendevamo per l’orecchio e vorrei che si ritornasse così perché questo dà molta stabilità”. Così l’ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo, intercettato dai cronisti, risponde all’ipotesi di cronoprogramma lanciata dal premier Giuseppe Conte. E sui tempi della manovra aggiunge: “Capisco che non siano abituati a lavorare così tanto. Ci sono ministri che lavorano giorno e notte per non far arrivare in aula un testo abbozzato, mi ricordo i tempi renziani quando ...

