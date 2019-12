Shovel Knight | Showdown - recensione

eurogamer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un cavaliere dall'armatura blu incede con la sua vanga, si lancia in picchiata per colpire il cavalier spettro. L'agilità di quest'ultimo è indiscussa: gli basta un salto su una parete, e un altro ancora, per trovarsi in una posizione di vantaggio. Peccato che non abbia notato l'alchimista alle sue spalle, intento a lanciargli - da una debita distanza di sicurezza - una pozione esplosiva. Parliamo di Plague, Specter e, iconici personaggi della saga in una delle tante battaglie all'ultimo dash chevi permetterà di affrontare.Un'aggiunta particolare, che segna insieme alla campagna King of Cards il punto d'arrivo di un'avventura durata cinque anni. Adesso che non c'è più nulla di nuovo da raccontare, almeno fino al sequel già annunciato, è possibile chiamare a raccolta tutti i protagonisti, gloriosi o vanagloriosi che siano, del titolo di punta di ...

