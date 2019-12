Rai | l’intervista ad Assad trasmessa online dopo essere andata in onda sui media siriani

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019) È stato raggiunto l’accordo sull’intervista adrealizzata da Monica Maggioni. Il colloquio della giornalista con il presidente siriano è stato trasmesso lunedì sera su Rai Play, subitola messa insuiin prima serata. L’intervista era stata realizzata il 26 novembre, ma non era mai stata resa pubblica per controversie interne alla direzione Rai, finendo al centro di un caso internazionale. L’agenzia di stato siriana Sana aveva ribadito che la trasmissione da parte di RaiNews 24 era attesa per il 2 dicembre ma che poinon era stata “messa indalla tv italiana per ragioni incomprensibili”. Lunedì pomeriggio a Viale Mazzini si è trovata lazione decisiva,l’ultimatum di qualche giorno fa di Damasco, che aveva parlato di mancato rispetto degli accordi sulla trasmissione in contemporanea. La scelta della ...

