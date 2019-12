calciomercato.napoli

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in pole position, la Champion potrebbe anche non bastare Nell’editoriale de Ladello Sport di questa mattina in merito alla posizione di Carlo, si continuano a fare nomi ed ipotesi per il successore del tecnico. Al momento Gennarosembrerebbe in pole position per sostituirlo e come si legge inoltre: ”A lui è stata prospettata l’ipotesi del traghettamento che non piace, però, all’ex Milan. Ma, al momento, è proprio lui in pole position e non è escluso che per ilpossa giàal suo amico Carletto. Un sondaggio, comunque, De Laurentiis lo ha fatto anche con Edy Reja, l’allenatore al quale è legato da un forte amicizia. Il tecnico goriziano, nonché c.t. dell’Albania, sarà a Napoli, domani sera, per la festa di Hamsik . Potrebbe essere questa una nuova opportunità per convincerlo ad ...

NapoliNews_AR : Gazzetta - ADL valuta esonero di Ancelotti: Gasperini per il futuro, Gattuso o Reja per la Champions - Dalla_SerieA : Gazzetta - ADL valuta esonero di Ancelotti: Gasperini per il futuro, Gattuso o Reja per la Champions -… - CalcioMercatoNA : #GAZZETTA - #Gattuso può subentrare ad #Ancelotti questo fine settimana #Napoli -