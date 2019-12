movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Annunciato ildi The3, terzodella saga che uscirà nel 2020... per ordine del Diavolo! The3 ha finalmente un, The: The Devil Made Me Do It, e unadi: l'11 settembre 2020 ilarriverà nelle sale USA, per la felicità dei fan che aspettano da un bel po' un nuovo capitolo della saga dopo diversi spin-off non proprio esaltanti. Il, per il quale è statoanche ilitaliano, The: per ordine del Diavolo, è diretto da Michael Chaves (già autore de La Llorona - Le lacrime del male) e vede il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei ruoli di Ed e ...

Nerdmovieprod : The Conjuring 3: svelati titolo e data di uscita #TheConjuring #TheConjuring3 - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Conjuring 3: svelato il titolo ufficiale del film e la data di uscita - movieplayer_it : #TheConjuring 3: svelato il titolo ufficiale del film e la data di uscita -