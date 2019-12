Piazza Affari |  quanto e come sono aumentati i compensi dei manager

ilsole24ore

(Di domenica 8 dicembre 2019) Secondo le rilevazioni di Assonime, crescono le remunerazioni complessive rispetto al 2018, grazie soprattutto a un generoso incremento delle stock options e della quota cash del compenso

Gianluc54410558 : RT @ElenaCaracozza: @GiorgiaMeloni Ma che fai se regredita all’asilo .? Cazzo come stai rosicando ma uno potrà scendere in piazza con chi v… - ElenaCaracozza : @GiorgiaMeloni Ma che fai se regredita all’asilo .? Cazzo come stai rosicando ma uno potrà scendere in piazza con c… - infoiteconomia : Piazza Affari: chiusura settimana con il segno più. Bene UniCredit e Tenaris -