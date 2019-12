Manovra | caccia all' Imu | l' idea del governo | ecco chi rischia di pagare di più per la sua

liberoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ci prova il premier Conte a dissimulare una sorta di gioco di squadra. A far credere che alla fine «nessuno ha vinto» e che la- con gli emendamenti taglia-tasse voluti da Italia Viva - «è stata condivisa da tutte le forze politiche della maggioranza». Ma la verità è un' altra. La verità è c

fisco24_info : Manovra, vertice in stand-by : I renziani lasciano prima il tavolo, trovati fondi aggiuntivi ma si litiga su come s… - ZenatiDavide : Manovra, intesa cercasi : Stamattina nuovo vertice. Conte: 'Sforzo per ridurre tasse'. Caccia a 500 milioni … - ZenatiDavide : Manovra, ipotesi rinvio al 2021 plastic e sugar tax : Caccia a 500 milioni: una notte per trovare le risorse e rinv… -