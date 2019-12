GAZZETTA – ”X Factor napoletano”

calciomercato.napoli

(Di domenica 8 dicembre 2019) Squadra senza tenacia e senza gioco: l’analisi di questa mattina de LaLadello Sport ha deciso di utilizzare un titolo emblematico all’indomani del pareggio di Udine. Forse suonerebbe meglio ”la sconfitta” di Udine, ma il pari è arrivato grazie ad un velenoso rasoterra di Zielinski. Ad ogni modo ”Xnapoletano” è il modo con cui la rosea spiega l’attuale situazione in casa Napoli. La firma è quella di Pierfrancesco Archetti, inviato da Udine, il quale spiega che: ”Eppure l’Udinese era una classica zona di conforto per il Napoli, un’oasi più che l ultima spiaggia tanto evocata in settimana. Quando c’erano problemi sul golfo, arrivavano i bianconeri a scioglierli”. – Facendo un chiaro riferimento a tutte le volte in cui il Napoli ha ottenuto la vittoria contro la squadra allenata da ...

