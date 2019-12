Tumori | quando Car-T fallisce | speranze da anticorpo ‘bifronte’

meteoweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Le Car-T, frontiera dell’immunoterapia anticancro che trasforma le naturali difese dell’organismo in ‘killer specializzati’ contro le cellule malate, offronoun tempo impensabili contro alcune forme didel sangue. Ma cosa fareanche loro falliscono? Un possibile ‘piano B’ arriva da nuova immunoterapia sperimentale protagonista di uno studio presentato in sessione plenaria al 61esimo Congresso dell’Ash (American Society of Hematology), che si è aperto oggi a Orlando in Florida. A illustrarlo è stato Stephen J. Schuster, direttore del Programma linfomi presso l’Abramson Cancer Center dell’università della Pennsylvania, considerato fra i ‘padri’ delle Car-T. Al centro del lavoro – di fase clinica I, ma descritto alla stampa come “il più entusiasmante” portato al meeting sul tema ...

