anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento- Sport importante veicolo dello sport. Pomeriggio all’insegna delle premiazioni e riconoscimenti per la consegna deiannoai figli dei soci della Società “Cesare Pozzo”. L’iniziativa odierna svoltasi presso il, al rioneha voluto approfondire i temi della mutualità al fine di facilitare i percorsi didegli alunni. Ascoltare quindi le esigenze delle persone per tutelarle le loro necessità. L’Associazione ha voluto però soffermarsi questo pomeriggio anche sulla tematica dello sport dell’inclusione sociale e dell’integrazione. Omaggiato all’inizio della giornata il compianto ex difensore del Benevento Calcio, Komi Tchangai, con un video in suo ricordo, voluto dal responsabile della Cesare Pozzo, di Benevento Genesio De Luca. Presenti ...

anteprima24 : ** 'Cesare Pozzo' al piccolo teatro Libertà: consegnati i #Sussidi allo Studio 2019 ** - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Borse di #studio: 234 studenti pugliesi premiati dalla Mutua Sanitaria Cesare Pozzo - Xagena : RACCOLTA 8 X 10 DI CESARE #ZAVATTINI, ED. FRATELLI #POZZO 1967 -