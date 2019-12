Tutto su Sant’Ambrogio | dal carnevale alla prima della Scala

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019) LA STORIA DEL SANTOMILANOLE LEGGENDE ILNOMEIL DOGMA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONELA BOLLALA STATUAIL PAPA E GLI ALTRIOggi sarebbe considerato tedesco il figlio del prefetto delle Gallie nato a Treviri che fu insegnante di Sant’Agostino. Lo si celebra in chiesa ovviamente, ma anche con la. Èche, ancoradi diventare santo, ha portato doni a Milano che resistonora. Basti pensare ai quattro giorni in più a. Da santo patrono ha invece una festa che cade il 7 dicembre il giornodi un’altra festivitàChiesa, l’Immacolata, così da portare un lungo fine settimana di ferievigilia del Natale. Solo che quest’anno le due festività cadono di sabato e di domenica quindi si allunga poco. LA VITA È incerta la data di nascita di Ambrogio, 339 o 340, certamente a Treviri, allora in Gallia oggi in Germania. ...

