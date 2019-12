Scandone | De Gennaro suona la carica | “Vogliamo tornare alla vittoria”

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ caccia al riscatto per laAvellino dopo la sconfitta in esterna contro la Meta Formia. La formazione irpina domenica pomeriggio ospita sui legni del Pala del Mauro il Lions Bisceglie. Ad introdurre la gara è il tecnico Gianluca De: “Domenica giochiamo contro Bisceglie, che è una squadra molto ostica. È la quarta squadra di tutta la Lega B per canestri realizzati. È la prima del nostro girone, una squadra molto profonda, allenata da un bravissimo allenatore – ammette – Giocano tutti, a partire dal quintetto per finire ai cosiddetti “panchinari”. In difesa utilizzano tanti metodi. Insomma avremo tanti grattacapo. È una partita non facile e saremo pronti per scendere in campo nelle migliori condizioni fisiche e mentali. Possiamo fare grandi cose, ma solo se tutti giocano con l’intensità ...

