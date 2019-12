Signal | cos’è l’app usata da Luca Sacchi e la fidanzata Anastasiya

meteoweek

(Di giovedì 5 dicembre 2019), cos’è e come si usa l’app di messaggi che utilizzavanoe la suaKylemnyk. Le indagini per l’omicidio dihanno fatto emergere vari retroscena, tra questi l’utilizzo di una particolare app di messaggi istantanei. L’applicazione in questione si chiamae ciò che è stato comunicato dagli inquirenti … L'articolo, cos’è l’appdae laproviene da www.meteoweek.com.

Ross444 : RT @Agenzia_Italia: Cos'è Signal, l'app usata da Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Cos'è Signal, l'app usata da Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk - contribuenti : Cos'è Signal, l'app usata da Luca Sacchi e Anastasiya Kylemnyk -