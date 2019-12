Lukaku sponsor sul mercato | così l’Inter può arrivare a Mertens | Vertonghen e Alderweireld

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Romelupuò diventare un importantesuldell’Inter:i principali obiettivi Nella solita caccia ai parametri zero l’Inter, quest’anno, ha un alleato in più. Romelu. Ovvero uno straordinariotra i big della Nazionale belga che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno: Driesma pure Jane Toby, tutti da tempo nel mirino del club nerazzurro. Come riporta Tuttosport, all’Inter si tufferà suldegli attaccanti a fine stagione con un nome su tutti: Dries. Le richieste del giocatore – un triennale da 4,5 milioni – sono molto importanti ma soprattutto è importante la spaccatura creatasi tra Aurelio De Laurentiis e lo spogliatoio che potrebbe indurre il presidente a fare piazza pulita dei senatori in estate. Ma occhio al reparto arretrato: le occasioni ...

