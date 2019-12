I fatti di cronaca più rilevanti del 2019 | cosa non dimenticheremo

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Un anno ricco di eventi significativi e innovazione tecnologica; un anno che ha alternato la mobilitazione dei giovani in difesa del loro pianeta a tragedie e disumanità sui versanti di guerra medio-orientali. Ilè stato questo e molto altro: riassumiamone ora idipiù. IdipiùdelL’emergenza climatica Innumerevoli problematiche ambientali hanno scosso il pianeta: durante la primavera, cicloni e tornado hanno imperversato in territori equatoriali sud-orientali, come Stati Uniti e Africa Orientale; l’Estate, se pur giunta in notevole ritardo, ha scatenato incendi che hanno decimato l’ormai ridotto polmone amazzonico, distruggendo porzioni significative di vegetazione e di rifugi indigeni. Ne ha risentito anche il territorio siberiano, a Nord del mondo. La temperatura globale sale sempre più, causando numerosi ...

DeborahBergamin : Buongiorno amici, siete già stati in edicola? @ilriformista vi aspetta con il fotoracconto dei principali fatti di… - fabriziosbardel : Milano, senzatetto muore di freddo in stazione metro - fabriziosbardel : #noncelafaremomaiafarcela Milano, senzatetto muore di freddo in stazione metro -