Braava jet m6 | il robot che consente di scegliere quali stanze pulire e quando farlo

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) ijet m6 è il nuovolavapavimenti della famosa azienda americana tra i più innovativi disponibili sul mercato. Questo modello è in grado di rimuovere alla perfezione le macchie più difficili da sgrassare, come quelle che si vengono a formare nelle aree dell'abitazione nellesi cucina. Illavapavimenti riesce a sciogliere lo sporco senza danneggiare mobili, pareti o tappeti. Tutto ciò è possibile grazie al Precision Jet Spray di cui è dotato illavapavimentijet m6. Recensionejet m6: ideale perappartamenti di grandi dimensioni Iljet m6 è perfetto peraree ampie, come intereo appartamenti di medie dimensioni. Grazie alla mappatura intelligente Imprint, ilriesce a sapere. Il dispositivo prodotto da iriesce a seguire un intelligente schema di pulizia, in grado di ...

zazoomblog : Roomba i7+ e Braava jet m6: la combo migliore per avere una casa brillante senza fatica - #Roomba #Braava #combo… - FMatino : Roomba i7+ e Braava jet m6: la combo migliore per avere una casa brillante senza fatica - zazoomblog : Braava jet m6: addio a straccio e scopa con il nuovo aiutante domestico - #Braava #addio #straccio #scopa #nuovo -