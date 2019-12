Lautaro Martinez | «L’Inter è casa mia Conte mi fa crescere tantissimo»

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)ha parlato ai microfoni di Sky del momento che sta vivendo all’Inter e del suo futuro Lunga intervista da parte di Sky Sport all’uomo del momento inInter,. Ecco cosa ha detto l’argentino sul suo stato di forma e sulla stagione dei nerazzurri. INTER – «L’Inter èmia. Per me è qualcosa di molto importante, i tifosi sono sempre gentili con me, la trovo una cosa fantastica. Io provo a lavorare e a dimostrare con umiltà, dentro al campo, che sono all’altezza di questa maglia. Voglio regalare più gioie possibili ai tifosi nerazzurri e alla mia famiglia. Entro in campo sempre concentrato, già con la testa focalizzata sulle giocate. Sononto di quanto sto facendo. È anche questione di fortuna, ovvio, ma non bisogna mai tralasciare nessun dettaglio, in nessun momento del match». LUKAKU – «Con Lukaku ci ...

