Sony porta Android 9 Pie su numerose smart TV insieme al supporto Dolby Atmos

Sony si concentra sulle IA anche nei videogiochi con un nuovo importante team : Sony ha dato il via ad una nuova organizzazione che lavorerà alla ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Con uffici in Giappone, Europa e Stati Uniti, l'IA di Sony "guiderà la ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia sia nello spazio fisico che in quello virtuale attraverso molteplici progetti di punta di livello mondiale".Inizialmente i progetti verteranno su tre rami: Gaming, Immaging & Sensing ed infine Gastronomia. ...