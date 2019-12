“L’Isis potrebbe avanzare a Kirkuk”

it.insideover

(Di martedì 3 dicembre 2019) Cresce la tensione nel nord dell’Iraq e, in special modo, nella provincia di Kirkuk. Si tratta della stessa regione in cui due settimane fa 4 soldati italiani sono rimasti feriti a seguito di un’esplosione di un ordigno al passaggio di un mezzo corazzato con a bordo i nostri militari. La situazione a Kirkuk sarebbe talmente grave che da Baghdad si è deciso l’invio di un comandante militare per coordinare al meglio gli interventi. Sotto la lente di ingrandimento il progressivo rafforzamento dell’Isis, di cui proprio l’attentato contro i militari italiani ne ha costituito il mese scorso un triste e significativo esempio. Isis pronto a nuovi attacchi a Kirkuk A parlare della gravità della tensione in questa provincia dell’Iraq, è stato nelle scorse ore un importante rappresentante dei peshmerga, le milizie al servizio della regione autonoma curdo – ...

