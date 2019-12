Clima | ONU | il 2019 tra i 3 anni più caldi dal 1850

Clima - Onu : ascoltare chi chiede cambiare : 15.03 L'umanità deve scegliere tra"la speranza" di un mondo migliore agendo o la "capitolazione", ha detto il segretario generale Onu,Guterres, alla Conferenza sul Clima (Cop25) a Madrid. Guterres si domanda se vogliamo essere ricordati "come la generazione che ha messo la testa sotto la sabbia, mentre il pianeta bruciava". Se non si agisce subito contro il carbone "gli sforzi per combattere i cambiamenti Climatici sono destinati al ...

Al via il vertice sul Clima Cop25 a Madrid - l'Onu : "Siamo vicini al punto di non ritorno" : Ci stiamo avvicinando a “un punto di non ritorno”: lo ha denunciato il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, alla vigilia della conferenza sul clima che si apre oggi a Madrid. Secondo il dirigente del Palazzo di Vetro, ”è cruciale che nei prossimi 12 mesi arrivino impegni nazionali più ambiziosi, in particolare da parte dei maggiori inquinatori, con l’obiettivo di cominciare subito ...

Oggi inizierà a Madrid la COP25 - la Conferenza sul cambiamento Climatico dell’ONU : Dal 2 al 13 dicembre si terrà a Madrid la COP25, la Conferenza sul cambiamento climatico organizzata dalle Nazioni Unite. La Conferenza avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma è stata spostata in Spagna a causa delle proteste antigovernative degli

Clima - a Madrid la Conferenza dell'Onu : 23.00 Due recenti emergenze, quella della foresta amazzonica in fiamme e quella di Venezia sotto acqua, fanno da sfondo alla 25ma Conferenza Onu sui cambiamenti Climatici che si apre a Madrid. Fino al 13 dicembre, gli sherpa prima e i ministri dell'Ambiente dei 196 Paesi partecipanti ( 197con l'Ue) poi, devono affrontare diverse questioni chiave. Prima fra tutte alzare gli sforzi per ridurre i gas a effetto serra all'origine del riscaldamento ...

Domani al via a Madrid la COP25 - la Conferenza sul Clima ONU : Da Domani a venerdì 17 si terrà a Madrid la Conferenza sul Clima dell’ONU: saranno presenti le delegazioni di 196 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi del 2015. La COP25 è stata organizzata all’ultimo minuto nella capitale spagnola, dopo il ritiro di Brasile e Cile. I 25mila delegati saranno accolti all’Ifema, una fiera espositiva situata vicino all’aeroporto internazionale di Madrid. “Time for ...

Clima - Guterres (ONU) : “Mettiamo fine alla guerra contro la natura” : “Dobbiamo mettere fine alla nostra guerra contro la natura. Da decenni la specie umana è in guerra contro il pianeta, che adesso sta contrattaccando. Gli sforzi fatti finora per la riduzione dei gas serra sono insufficienti“: sono le parole del segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, pronunciate alla vigilia dell’apertura della conferenza sul Clima che si tiene a Madrid. Da domani e fino a venerdì 13 dicembre si ...

Clima - tutto pronto per la Cop25 : la Spagna ‘consegna’ le strutture all’Onu : La Spagna ha simbolicamente “consegnato” alle Nazioni Unite le strutture dove si terrà il Vertice mondiale sul Clima (Cop25), a Madrid. Attese le delegazioni di quasi 200 Paesi che si incontreranno per due settimane a partire da lunedì per dare impulso alla lotta globale contro i cambiamenti Climatici. Alla cerimonia del ‘trasferimento’ delle strutture del vertice alle Nazioni Unite, erano presenti, oltre al ministro ...

Clima - Sassoli : “Alla Conferenza ONU Cop25 - chiederò di ridurre le emissioni a zero entro il 2050” : Un accordo globale per ridurre a zero le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. È quanto chiederà il presidente del Parlamento Ue David Sassoli il 2 dicembre a Madrid alla Conferenza dell’ONU sui cambiamenti Climatici (Cop25). Dopo aver preso parte all’apertura della Conferenza, Sassoli parteciperà a uno dei tre ‘dialoghi dei capi di Stato e di governo’ con la società civile, ideati per creare uno spazio dove le ...

Onu - riscaldamento Clima verso + 3 - 2° : 10.00 Il mondo è diretto verso un aumento della temperatura di 3,2 gradi dai livelli pre-industriali, col grande rischio di eventi climatici distruttivi E' il monito lanciato dall'ultimo rapporto dell'Agenzia per l'Ambiente dell'Onu, l'Unep. Le emissioni, dice lo studio "Emission gap 2019",sono aumentate dell'1,5% all' anno nell'ultimo decennio, malgrado le azioni sul clima. Le emissioni globali sono salite a 55,3 gigatonnellate di Co2 nel ...

Michael Bloomberg si è dimesso da inviato speciale dell’ONU per l’azione sul Clima : L’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, che domenica si era candidato alle primarie dei Democratici per la presidenza degli Stati Uniti, si è dimesso dal ruolo di inviato speciale per l’azione sul clima delle Nazioni Unite. Bloomberg, che da

Disegno Legge Clima - nasce programma strategico nazionale : dal bonus mobilità per ridurre le emissioni ai contributi per la vendita di prodotti sfusi : L’aula del Senato ha approvato il dl Clima con 136 sì, 93 no e 2 contrari. Il testo passa ora all’esame della Camera. L’articolo 1, modificato in sede referente, disciplina l’approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti Climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, delineandone i contenuti e definendo l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli ...