Ambiente | Calabria | inquinatori nel mirino in Sila

(Di martedì 3 dicembre 2019) Uno spettacolo indecoroso in molte zone periferiche della città, rifiuti ovunque, gettati senza ritegno e senza rispetto alcuno per il territorio. In questi mesi il lavoro delle forze preposte al controllo del territorio non si è fatto attendere. I Carabinieri della forestale appartenenti alla locale stazione, supportati dalle guardie del Servizio Nazionale Vigilanza Ambientale-LIPU e gli uomini della Polizia Provinciale in servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore non si sono scoraggiati ed hanno iniziato a visitare quasi con cadenza giornaliera siti e strade insozzate da loschi figuri. All’innegabile aspetto preventivo si è aggiunto purtroppo anche quello repressivo, necessario e sacrosanto. Sono state comminate decine di sanzioni da parte dei carabinieri forestali e da parte dei poliziotti provinciali, sanzioni amministrative pecuniarie che in alcuni casi partono da trecento ...

