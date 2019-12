huffingtonpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Sul piccolo eschermo Lunetta Savino è stata molte cose. Dopo una lunga gavetta iniziata nel 1981, arriva a conquistare la popolarità quasi vent’anni dopo nei panni di Cettina, la tatafamiglia Martini in “Un Medico in Famiglia” (“ancora oggi è un bel ricordo”). Da quel momento partecipa a fiction, miniserie e parecchi spettacoli teatrali. L’ultimo dei quali è “Non farmi perdere tempo” – a Roma al Teatro Piccolo Eliseo fino all’8 dicembre –, nel quale è una ragazza di ventisette anni che ne dimostra sessanta, vittima di una sindrome che causa l’invecchiamento precoce.“La prima volta che ho letto il copione, ispirato a unavera – racconta Savino – ho pensato che avrei dovuto farlo. Per quanto era evidente che fosse impegnativo e faticoso, la ...

HuffPostItalia : 'Gramsci è un grande della storia. Solo loro ci possono indicare la strada' - Olpus : @Pupi18054216 Non solo i diplomati, ahimè anche certi laureati in materie umanistiche. Non posso che vedere un gran… - Agostino12 : @battimelliC gramsci era un grande idiota . leggi per esempio cosa scrive di lui olavo de carvalho .... favole per… -