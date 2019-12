E sul MES va in scena l’ennesimo schiaffo di Conte a Salvini

Salvini tenta di far breccia nei 5S Mes - la Lega scommette sulla crisi : Al di là delle dichiarazioni roboanti e ottime per la diretta televisiva e via social - come il "si vergogni" rivolto a Giuseppe Conte con cui ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama - il senso politico del discorso di Matteo Salvini sul Mes è quello di tentare di far... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio non applaude Conte alla Camera poi non va al Senato : sul MES cade il governo? : Prima non applaude il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, poi Luigi Di Maio diserta il bis al Senato e si asserraglia alla Farnesina per una riunione con i ministri del Movimento 5 Stelle. Sul Mes rischia di crollare tutto l'impianto della maggioranza, dopo un tesissimo summit domenicale a Palaz

Margini stretti per l'Italia sul Mes. L'Ue apre a un breve rinvio - non sui contenuti : “La firma del Trattato sul Mes a dicembre non è necessaria, può avvenire uno due-mesi più tardi”, dicono fonti europee coinvolte nel negoziato dell’Eurogruppo a Bruxelles. Nel giorno in cui Giuseppe Conte affronta in Parlamento la maggioranza spaccata sulla riforma del cosiddetto Fondo salva Stati, l’Europa gli tende la mano: meglio un rinvio del Mes oggi che un Salvini premier domani. Ma i ...

Conte alle Camere sul MES : “Contro di me accuse infamanti - tutti sapevano” : Il premier riferisce in Parlamento sul tema del fondo Salva-Stati: “Sarei uno spergiuro perché venuto meno al vincolo di essere fedele alla Repubblica”. Le opposizioni attaccano: “Era già stato approvato, si dimetta” “È stato detto che il Mes servirebbe solo a beneficiare le banche altrui e non le nostre. È stato anche detto che il […] L'articolo Conte alle Camere sul Mes: “Contro di me accuse infamanti, ...

Mes - Luigi Di Maio e il retroscena sullo scontro con Conte e Gualtieri : "Il governo deve farsi da parte" : Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra Roberto Gualtieri. In mezzo, il Mes, il premier Giuseppe Conte e la tenuta del governo. Il retroscena del Corriere della Sera dal vertice di domenica sera a Palazzo Chigi sul fondo salva-Stati fa emergere nervi tesi, anzi tesissimi. Di Maio deve tenere insieme

Il premier Conte alla Camera : “Nessuna firma sul MES - opposizione spregiudicata” : Per il presidente del Consiglio “anche chi è all’opposizione ha compiti di responsabilità”. E attacca direttamente Salvini: “In Consiglio dei ministri nessun ministro della Lega ebbe nulla da ridire” Giuseppe Conte, dopo giorni di scontri accesi, riferisce alla Camera sul caso Mes e sulle spiegazioni chieste dall’opposizione, in particolare dalla Lega, sul salva-Stati. Proprio il […] L'articolo Il ...

Di Maio : "sul MES trattati come mostri per non voler firmare al buio" : Poco prima dell'intervento in aula del Premier Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati, Luigi Di Maio ha pubblicato un post su Facebook per denunciare l'atteggiamento ostile della stampa nei confronti del Movimento 5 Stelle. Un classico del leader pentastellato, che ha rivendicato il diritto di approfondire il tema del Mes prima di prendere una decisione in merito: "Oggi gran parte dei giornali ed alcuni esponenti politici ci trattano come ...

Giuseppe Conte subito all'attacco di Salvini sul Mes : “Sono qui per l’informativa sulle modifiche al Mes non solo perché doverosa dopo la richiesta ma anche perchè ho sempre cercato di assicurare una interlocuzione chiara e trasparente con Il Parlamento”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula alla Camera per le comunicazioni sul Mes.“Non posso nascondere che questa informativa non può essere degradata a ordinario momento della ...

sul MES alla fine deciderà il Parlamento : deciderà il Parlamento: il governo ancora diviso sulla riforma del meccanismo di stabilità europeo. Il Pd con il ministro dell'Economia Gualtieri a difendere l'accordo sul fondo salva stati, pronto a negoziare all'Eurogruppo per migliorare l'intesa, mentre il Movimento 5 stelle con Di Maio in testa, intenzionato a mantenere la posizione. E' questo in sintesi l'esito del vertice tenutosi a palazzo Chigi e durato circa tre ore. Mandato ...

La versione di Conte sul Mes. Segui la diretta : Dopo le quattro ore vertice di governo notturno a Palazzo Chigi – presenti il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, i capi delegazione di Pd, M5S e Leu, Dario Franceschini, Luigi Di Maio e Roberto Speranza, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il ministro per gli A

Messaggero : Napoli - crisi irreversibile. sul banco degli imputati finisce Ancelotti : La crisi sembra irreversibile. E il Napoli sprofonda nel baratro. La sconfitta con il Bologna (2-1) al San Paolo è la perfetta cartina di tornasole di una squadra debole psicologicamente e incapace di reagire. Scrive oggi il Messaggero dopo la sconfitta rimediata ad opera del Bologna. Non è bastato neanche il vantaggio di Llorente per mettere la squadra in una situazione di dominio nei confronti dell’avversario e non subire. Non ci ...

Luigi Marattin a L'aria che tira : "sul MES discussione surreale - piena di balle come quelle di Matteo Salvini" : In collegamento da Piazza Montecitorio con L'aria che tira su La7, Luigi Marattin, di Italia Viva, interviene sulla questione del Mes e sulle polemiche su Matteo Renzi che ha disertato il vertice di domenica primo dicembre: "Stiamo assistendo a una discussione surreale, noi siamo d'accordo con la li

Sergio Mattarella - il messaggio del fedelissimo Pierluigi Castagnetti : "Cala il sipario sul governo" : C'è un messaggio lanciato su Twitter da Pierluigi Castagnetti che la dice lunga sulla durata del governo giallo-rosso: "È oggettivamente sempre più difficile continuare a governare in questo modo, dove i Cinque Stelle rimettono in discussione ogni cosa ogni giorno, pensando solo a un molto ipotetico

Londra - balena trovata morta sulla riva del Tamigi : terzo caso in due mesi. Le immagini : Una piccola balena morta è stata trovata bloccata sulle rive del Tamigi sotto il ponte Battersea nella parte sud-ovest di Londra. La giovane balena lunga 3-4 metri, trovata venerdì sera, è il terzo cetaceo a rimanere arenato nella capitale britannica in circa due mesi. La carcassa dell'animale è stata rimossa per l'autopsia che stabilirà ciò che ha causato la sua morte. Spiaggiata e senza vita ieri sera intorno alle 22:00 da una nave ...